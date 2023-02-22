海地女足踢倒智利 首度抢下世界杯门票

（法新社纽西兰奥克兰22日电） 海地今天在纽西兰举行的附加赛中以2比1击败智利，首度获得参加国际足总女子世界杯的资格。

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海地加入英格兰、丹麦和中国的行列，成为纽西兰和澳洲共同主办的世界杯D组一员。

世界排名第55的海地将于7月22日在澳洲布里斯本（Brisbane）首役迎战欧洲冠军英格兰。

今天的比赛中，效力于法国汉斯体育俱乐部（Stade de Reims）的海地中场女将杜莫奈（Melchie Dumornay）在中场结束前率先破网，为海地取得领先。

19岁的杜莫奈在伤停补时冷静踢进一球，这是她在此役攻进的第二球，让海地取得2比0领先。智利在比赛结束前攻进一球，但已无力回天。

这场比赛是决定世界杯会内赛最后名额的3场附加赛之一，并由海地率先传出捷报，抢下会内赛门票。

葡萄牙今天晚间会在纽西兰汉密尔顿（Hamilton）对决喀麦隆，争抢第2张门票。胜者将加入卫冕冠军的美国、2019年进入决赛的荷兰和越南的行列，成为世界杯E组一员。

最后1张会内赛门票将在明天由巴拉圭决战巴拿马敲定。胜者将在世界杯F组与法国、牙买加和巴西相遇。

© 2023 AFP