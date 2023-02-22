WNBA球星格林纳获释后 签约再度效力凤凰城水星

（法新社华盛顿21日电） 美国女子职篮WNBA凤凰城水星（Phoenix Mercury）今天宣布，去年遭俄罗斯监禁近10个月的女篮明星格林纳（Brittney Griner）已与球队签定1年合约。

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格林纳再度加入曾在她率领下于2014年夺冠的水星。格林纳去年遭俄罗斯监禁无法出赛前，她在WNBA打球超过9个球季。

格林纳去年12月透过换囚获释后，曾表示她计划重返WNBA，并再度效力水星。

水星总经理皮特曼（Jim Pitman）说：「这对我们所有人来说都是一个好日子，宣布格林纳已正式签约于2023年为水星效力。」

「格林纳不在的时候，我们每天都想念她，篮球不是我们最关心的，她出现在球场、我们的更衣室、我们组织周遭，以及我们群体之中，才是大家深深怀念的。」

32岁的格林纳曾助美国女篮赢得东京和里约奥运金牌，并8度入选WNBA全明星赛。她去年2月17日因行李中的电子菸匣含有大麻油成分，在莫斯科郊外机场被捕，遭判走私毒品罪名成立，发交俄罗斯一处最恶名昭彰流放地服刑，去年12月透过换囚获释。

皮特曼说：「我们将持续运用我们组织的资源在场内和场外支持她，我们很兴奋格林纳能重返她热爱的篮球事业。」

「这次签约相当特别，今天对我们所有人而言都是特别的一天。」（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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