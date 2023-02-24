NBA塞尔蒂克、金块惊险擒敌 续保东西区龙头地位

（法新社洛杉矶23日电） 美国职篮NBA东、西区龙头波士顿塞尔蒂克、丹佛金块今天双双获胜，塞尔蒂克在延长赛后142比138惊险击败印第安纳溜马，金块则以115比109力擒克里夫兰骑士。

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在明星赛轰下55分刷新纪录的塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下31分，其中包括攻下绿衫军在延长赛的最后4分，是塞尔蒂克获胜的关键人物。绿衫军获胜后，战绩43胜17败，仍是全联盟最佳的成绩。

金块力擒骑士后，战绩42胜18败，加上费城76人今天克服一度落后17分的劣势，以110比105击败曼菲斯灰熊，让金块以6场胜差，稳坐西区龙头宝座。

在明星赛周末结束后，NBA赛事今天恢复进行，塔特姆开赛有些慢热，但最终仍缴出31分、12篮板、7助攻、2抄截、1阻攻的成绩单；布朗（Jaylen Brown）则为塞尔蒂克挹注30分。

塞尔蒂克虽然在东区排名第1，但仅领先密尔瓦基公鹿1场胜差。

今天面对塞尔蒂克，在特纳（Myles Turner）缴出40分、10篮板「双十」成绩带领下，在东区排名第12的溜马本来十分有机会赢球，无奈浪费第三节一度超前的优势，最终遭逆转输球。

在第4节比赛剩下1分41秒之际，两队125比125战成平手后，塔特姆、布朗先后出现失误，但哈利伯顿（Tyrese Haliburton）在读秒阶段的跳投失手，让比赛进入延长赛。

延长赛剩下56.2秒时，双方以138比138打平，塔特姆先是两罚俱中，接着又在篮下补进一球，让塞尔蒂克最终以4分险胜。

布朗表示，赢下这场比赛对塞尔蒂克接下来要打进季后赛来说是个好兆头。

「我认为我们现在受到的挑战愈多，长远来说都是有帮助的。」

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