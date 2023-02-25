卡达网赛救5赛末点 莫瑞闯进冠军战

（法新社杜哈24日电） 今天在卡达公开赛挽救5个赛末点后，35岁的英国名将莫瑞以6比0、3比6、7比6（8比6）击败捷克的莱赫茨卡闯进决赛。

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莫瑞（Andy Murray）击败莱赫茨卡（Jiri Lehecka）晋级后，接下来将与以6比4、7比6（9比7）击落加拿大选手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、世界排名第8的梅迪维夫（Daniil Medvedev）争冠。

曾两度在此赛事夺冠的莫瑞说：「这是我生涯最不可思议的逆转秀之一。我不知道自己是怎么逆转战局的。」

莫瑞曾于2019年动了髋关节置换手术。

本周的比赛中，莫瑞每场比赛都打满3盘，有两次打到抢七。他说：「我的整个生涯从未有如此的经历。」

两度拿下温布顿网球锦标赛冠军的莫瑞说：「本周的结局可能会非常的不同。」

「我在真正重要、关键时刻所表现出来的东西，展现出我对比赛有信心与信念，而那些都是在我身上消失了好一阵子的东西。」

莫瑞上一次打进世界职业网球协会（ATP）巡回赛冠军战是去年6月的斯图加特（Stuttgart）网赛，他自2019年的安特卫普（Antwerp）网赛后，就再也没有在ATP巡回赛夺冠。莫瑞生涯两度遭遇梅迪维夫，都是1盘也没拿下就落败。

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