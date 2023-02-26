乔科维奇：破葛拉芙最长世界第一纪录「超现实」

（法新社杜拜26日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇明天将打破德国传奇女将葛拉芙保持的网坛最长世界第一377周纪录。他表示，这「超现实的」，能够超越史上最伟大运动员之一令他感到自豪。

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乔科维奇（Novak Djokovic）下周将在世界职业网球协会（ATP）男单排名累计第378周高居第一，届时他将在阿拉伯联合大公国杜拜出赛，那是他拿下第10座澳洲网球公开赛冠军、追平西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯冠军纪录之后参加的首场锦标赛。

他今天在杜拜告诉记者：「我还想要取得更多成就。那些目标趋动着我，我是真的跟任何人都一样，对这项运动专心致志。」

「当然，在某种程度上来讲，保持那么多周世界第一，这超现实的，能和网坛史上不分男、女的最伟大运动员之一葛拉芙（Steffi Graf）相提并论。光是可以成为传奇之一就令人很开心。我对此感到自豪。」

本赛季截至目前12场比赛全胜的乔科维奇说他已经从澳网期间的左腿肌肉撕裂伤复原，过去一周没有任何疼痛。

35岁的乔科维奇说：「我已经接近百分之百复原。就比赛和在场上的感觉而言，虽然还没有到那个程度。但重要的是，已经不会疼痛了。」

© 2023 AFP