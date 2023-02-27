公鹿缺一哥人手吃紧 照样射日14连胜

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）砍进33分，让公鹿即便没有当家球星安特托昆博坐镇，仍得以104比101击退来犯的凤凰城太阳，笑纳14连胜。

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这场2021年总冠军战戏码因少了「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）与杜兰特（Kevin Durant）而星味稍逊。

安特托昆博24日在击败迈阿密热火比赛之初就因四头肌挫伤而退场，今天续挂免战牌；太阳队赶在交易大限前找来的杜兰特，原本预定今天是他改披凤凰城战袍首秀，也因考量膝伤，延到3月1日对夏洛特黄蜂之战再行亮相。

尽管少两大球星，这场公鹿与太阳之战仍是你来我往热战，公鹿虽一度领先达11分，但打完前3节后只剩1分领先，第4节双方更是领先互换。

公鹿在比赛终了前5分47秒扳平一度落后7分的劣势，最终摆脱太阳纠缠完成联盟本季最佳的14连胜。

公鹿除哈勒戴攻守俱佳外，罗培兹（Brook Lopez）22分13篮板；太阳队布克（Devin Booker）虽一开始6投尽墨，但手感后来加温拿下全队最高24分，包括终了前33秒一记漂亮翻身跳投追平比分，艾顿（Deandre Ayton）22分11篮板，保罗（Chris Paul）18分。

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