里拉德大爆发71分缔生涯新高 拓荒者大破火箭

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA波特兰拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今天砍进生涯与队史单场得分新高71分，也追平本季单场最高得分，率队131比114击落来犯休士顿火箭并终止2连败。

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这是里拉德生涯首度单场得分破70大关，追平克里夫兰骑士密契尔（Donovan Mitchell）1月2日击败芝加哥公牛时的71分本季单场个人最高得分。里拉德先前有过2度单场豪取61分。

NBA史上单场个人得分超过71分者，仅有张伯伦（Wilt Chamberlain）、布莱恩（Kobe Bryant）、汤普森（David Thompson）。

张伯伦单场100分仍是联盟史上第一，布莱恩81分居次，第3高单场78分仍是张伯伦，汤普森1978年对丹佛攻下73分排第4。生涯单场砍进71分除里拉德、密契尔外，还有1960年的贝勒（Elgin Baylor）与1994年的罗宾森（David Robinson）

此外里拉德今晚投进13记三分弹（22投13中），也差点追上K汤（Klay Thompson）单场14颗三分球的联盟纪录。

32岁、7度入选全明星赛的里拉德今晚总计38投22中，罚球14罚全中。

当比赛结束哨音于波特兰的摩达中心（Moda Center）响起时，里拉德被队友团团围住庆贺，身上洒满五彩碎纸。

他赛后表示只想让球队能拿更多胜利，「我们还剩20几场比赛，还需要赢更多场」。

拓荒者目前29胜31败虽在西区排第11，但离季后赛最后一张门票老八犹他爵士只有1场胜差，第9到第13名人人有机会。

© 2023 AFP