NBA安特托昆博攻33分 公鹿118比114击败篮网

（法新社纽约28日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今晚以118比104击败布鲁克林篮网，写下15连胜纪录。安特托昆博今天重返球场抢下33分及15篮板。

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公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）今天在场上贡献14分与8助攻；「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）日前在比赛中因四头肌挫伤退场，26日缺赛与凤凰城太阳的比赛，今天总算正式回归。

罗培兹（Brook Lopez）获得13分及10篮板，替补出场的密道顿（Khris Middleton）灌进18分。篮网在下半场得分只拿下42分，逼得篮网吞下第3连败，为过去9场比赛的第7败。

在篮网方面，布里吉斯（Mikal Bridges）贡献31分居冠，丁威迪（Spencer Dinwiddie）缴出26分及8助攻，强森（Cameron Johnson）也取得19分与7篮板。

篮网在上半场中表现不俗，布里吉斯拿下18分，强森也攻下15分与6篮板，丁威迪13分及6助攻，助篮网在上半场结束时，以62比52领先公鹿。

不料，上半场落后10分的公鹿，到了下半场手感火热，第3节更将双方比分追平至66。

在NBA防守失分率居冠的公鹿，到了第4节转攻为守。篮网在第4节投出23仅进7球，最后4分23秒时更失9球，公鹿终场以118比104击败篮网。

公鹿光是2月就缴出10胜零负的好成绩，超越波士顿塞尔蒂克写下的本季NBA最佳战绩。

© 2023 AFP