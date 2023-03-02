塔特姆41分助阵 塞尔蒂克气走骑士

（法新社波士顿1日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天对决克里夫兰骑士，塞尔蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）在关键的第3节得到18分、全场攻下41分，率队以117比113分击败骑士。

广告 继续浏览后续

塔特姆说：「我自认从未花时间认真思考我的处境或我做了什么事。时间真的过得很快，这已是我的第6个赛季。我马上就要25岁了，我只想享受当下，保持现状。」

塔特姆这场比赛除了攻下41分，还有11篮板和8助攻，率塞尔蒂克在本赛季对骑士的3场比赛中拿下首胜。凭着这场他职业生涯的第20场得分至少40分比赛，24岁的塔特姆在NBA史上25岁以下球员的得分榜上超过密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），跃居第7。

塔特姆技压同样参加明星赛的骑士球星密契尔（Donovan Mitchell），密契尔在这场比赛拿下44分，虽然在第3节摔倒但没有受伤。

塞尔蒂克其他球员表现方面，霍福德（Al Horford）拿下23分和11篮板；布朗（Jaylen Brown）包办16分。

骑士本赛季客场战绩降到13胜19败，对阵胜率5成以上球队的战绩下滑到19胜12败。贾兰德（Darius Garland）此役为骑士贡献29分和9助攻。

骑士教头毕克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）说：「塔特姆是一位了不起的球员，布朗则是一位知道如何让你付出代价的球员。」

© 2023 AFP