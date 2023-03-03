唐西奇与厄文上演飙分秀 合攻82分轰垮76人

（法新社达拉斯2日电） 在唐西奇、厄文今天各攻下42分、40分的情况下，NBA独行侠以133比126轰垮来访的劲敌76人，战绩33胜31败在西区排名第6。

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达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）本季每场比赛平均可攻下33.2分，费城76人恩比德（Joel Embiid）则可获33分，两人目前在美国职篮NBA得分排行榜上分居1、2名，让球迷期待今天两队的交手会是一场火力四射的比赛。

独行侠上月发动惊天动地的交易把厄文（Kyrie Irving）从布鲁克林交易过来后，球队在两人连线的情况下，却只拿下1胜4败的成绩。

不过今天独行侠双星都有亮眼的表现，唐西奇包括三分球13投7中在内，22次出手命中13球，轰下42分外，也送出12次助攻；厄文包括三分球8投6中在内，22次出手命中15球，轰下40分并送出6次助攻。

76人在此役的第4节，打出15比0开局，把一度落后25分劣势追成只差4分，但厄文此节独得11分，率独行侠要回优势并赢得比赛。

唐西奇和厄文今天疯狂飙分，也成为在同场比赛中，双双攻下至少40分的队史第一对球员。

伤愈归队的恩比德今天攻下35分，马克西（Tyrese Maxey）贡献29分，哈登（James Harden）有27分、13助攻进帐。

© 2023 AFP