梅西丈人经营超市遭扫射 歹徒留言呛：我们等你

（法新社阿根廷罗萨里奥2日电） 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）丈人经营的1家超市今天凌晨遭2名男子开枪扫射，枪手离开前还在地上留下「我们等着你」的恐吓讯息。

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法新社报导，这2名男子今天凌晨朝罗萨里奥市（Rosario）这家超市的金属门面连开14枪，还在地上留下手写讯息「梅西，我们等着你。哈夫金（Javkin）是个毒枭，他不会罩你的」。

讯息中提到的哈夫金（Pablo Javkin）是梅西家乡、阿根廷第2大城罗萨里奥市长。罗萨里奥位于首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）西北约320公里处。

哈夫金证实这家超市属于梅西妻子罗库佐（Antonella Roccuzzo）的父亲。哈夫金表示，这次枪击目的是在「制造城市混乱」。

1名目击者证实2名男子凌晨3时前骑机车抵达现场后，其中1人下车开枪并留下讯息，随后双双逃逸。

省警务助理局长龚萨雷兹（Ivan Gonzalez）告诉Cadena 3电视台，这个讯息「并非恐吓」，不过是想「引起注意」，还说由于当时超市里没人，因此无人受伤。

负责本案的检察官雷波拉（Federico Rebola）告诉记者，此前并没有针对罗库佐家族的已知恐吓威胁。

罗萨里奥是濒巴拉那河（Parana River）港市，已逐渐发展为毒品交易中枢和阿根廷最为暴力猖獗的城市，去年共发生287起谋杀案。

市、省和国家安全部队本周举行的一场会议上，省级厅长布里隆尼（Claudio Brilloni）表示，他已「促请联邦部队针对在罗萨里奥打击暴力犯罪一事加强合作、交涉和参与」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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