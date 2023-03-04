从落后28分到逆转胜 NBA篮网打败塞尔蒂克

（法新社波士顿3日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天对决波士顿塞尔蒂克时一度落后28分，但随后短短7分钟狂灌32分，第3节剩6分时上演大逆转，终场以115比105胜出，跃居本赛季比数最悬殊的逆转胜。

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布里吉斯（Mikal Bridges）贡献38分并抢下10篮板，强森（Cameron Johnson）今天在他27岁生日这天为篮网送上20分大礼。

自从篮网送走厄文（Kyrie Irving）和杜兰特（Kevin Durant）后，一直低迷不振。

篮网在此之前已连输4场，此役第2节还剩7分23秒时，塞尔蒂克以51比23整整领先28分之际，外界一度以为篮网又将吞下败仗。

不料，篮网随后急起直追，短短7分钟狂灌32分，上半场结束时已将分差距缩小至9分，并在第3节剩下6分11秒时首度取得领先，并一路领先到最后。

这场胜利跃升本赛季比分最悬殊的大逆转，顿时令洛杉矶湖人从落后27分逆转击退达拉斯独行侠的赛事相形失色。

布里吉斯说：「我们就是奋战不懈…我们被拦下，然后最重要的是━防守并转守为攻，但这一切都要从我们的防守开始。」

他还说：「无论比数如何，我们都不会停止拚战。」他日前才在篮网队和凤凰城太阳队的重磅交易中，和球星杜兰特（Kevin Durant）互换东家。

塞尔蒂克教头马兹拉（Joe Mazzulla）说：「我们用对的方式打出非常棒的开局，我们只是有点松懈，也为此付出代价。」

© 2023 AFP