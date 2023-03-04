美网球界发文力挺 盼乔科维奇入境美国参赛

（法新社洛杉矶3日电） 网球名将乔科维奇未接种COVID-19疫苗遭美国拒绝入境，目前正争取入境参加世界职业网球协会（ATP）赛事。美国网球协会及美网主办单位今天纷纷力挺乔科维奇重返赛场。

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塞尔维亚男网好手乔科维奇（Novak Djokovic）因迄今未接种任何一剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，目前被拒于美国国门之外，但他已向美国当局申请特别入境许可。

美国公开赛（U.S. Open）官方推特今天推文指出：「乔科维奇是我们这项运动有史以来最伟大的冠军之一。美国网球协会（USTA）和美国公开赛都希望乔科维奇能成功申请获准进入美国，如此一来，印地安泉（Indian Wells）和迈阿密（Miami）的球迷们就能看到他重返赛场。」

印地安泉大师赛（ATP 1000 Indian Wells）8日将于加州沙漠登场，随后是在迈阿密举行的迈阿密公开赛。

美国目前仍未开放没接种疫苗的国际旅客入境，美国运输安全局（TSA）日前表示，这项政策最快4月中旬才可能调整。

乔科维奇本周在杜拜表示，他还在等待美国是否批准他的特别入境许可，并告诉记者，希望能在6日印地安泉赛事抽签前得到答案。

世界排名第一的乔科维奇说：「无论抽签前做出的决定是什么，如果我不能入境，我会退出，当然，会在抽签前退出。」

© 2023 AFP