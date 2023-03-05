击败卢布列夫收14连胜 梅迪维夫连3周夺冠

（法新社杜拜4日电） 今天的杜拜网赛男单决赛，梅迪维夫以6比2、6比2击败卢布列夫，收下近期的14连胜，并连3周在比赛中夺冠。

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名列大会第3种子的俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）在赢球后，对着摄影机镜头写下「还没结束呢」。他指的是自己过去19天打出14连胜，并接连在鹿特丹、杜哈、杜拜拿下3座冠军。

梅迪维夫说：「这真是太美好了，因为我今年的开局打得并不完美。」他的世界排名上个月曾短暂跌出前10，后来又气势如虹的恢复水准。他说：「在网球比赛中，不论练球时情况如何，当你没有赢得比赛，你总是会怀疑自己。」

「我一度非常怀疑自己，现在好多了，我对这3周真的很满意，也很期待接下来的几周。」

梅迪维夫本周打得十分顺手，先是力退当今世界排名第1塞尔维亚球王乔科维奇（Novak Djokovic），接着又击败寻求卫冕的同胞好手卢布列夫（Andrey Rublev）。

梅迪维夫对上世界排名前10的对手如今拿下4连胜，一扫先前连输9场阴霾。

梅迪维夫说：「我觉得这是场技术性很强的比赛，我知道安德烈（卢布列夫）有能耐让所有对手都打得非常辛苦。每次我们对战他都试图折磨我，我当然也不会让他好过。」

梅迪维夫补充说：「今天我设法取得了领先，但接下来的比赛可能又是另外一回事了。」两人过去在巡回赛等级的对战中，梅迪维夫以5胜2负握有对战优势。

© 2023 AFP