在社群平台秀夜店拥枪 莫兰特遭灰熊禁赛两场

（法新社洛杉矶4日电） 美国职篮NBA球星莫兰特因在社群网站Instagram直播中播出自己在夜店亮枪的画面，被曼菲斯灰熊禁赛两场。

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目前在西区排名第2的灰熊发布声明指出，莫兰特（Ja Morant）「至少在接下来两场比赛都不会出现在比赛阵容之中」。

这意味着灰熊5日对上洛杉矶快艇、7日出战洛杉矶湖人的比赛，莫兰特都不会上场。

两次入选NBA明星赛的莫兰特，是2020年的年度最佳新秀。23岁的他被视为联盟最闪亮的新星之一，但却多次卷入场外纠纷。

莫兰特在声明中说：「我会为我昨晚的行为负起完全的责任。」

「我让家人、队友、教练、球迷、伙伴、曼菲斯、和整个灰熊球团失望，我深感抱歉。」

「我将花点时间寻求协助，并学着以更好的方式来纾解压力、改善自己整体健康。」

今天凌晨的那段Instagram直播影片中，可看到莫兰拿起一把枪。

莫兰特现已删除自己Instagram和推特（Twitter）帐号。

NBA发言人巴斯（Mike Bass）今天在声明中说：「我们知道社群网站上有一则有关莫兰特的发文，我们正在调查。」

几天前，莫兰特去年被控动手打17岁未成年人的消息刚在美国媒体曝光。

那次事件发生在2022年7月，当时莫兰特在田纳西州打街头篮球。据「华盛顿邮报」（The Washington Post）取得的警方纪录，一名17岁、姓名未公开的少年指控莫兰特揍了他「12到13次」。

根据警方纪录，少年表示他与莫兰特发生争执后，对方进到房内，等到「他再次出现，腰带的那把枪清晰可见」。

莫兰特向警方坦承是他「先挥拳」的，不过他说自己行为是出于自卫，因为那名少年用球打他的头，还说了一些听起来深具威胁意味的话。

而在他揍人事件的前几天，曼菲斯一间购物中心的安全主管告诉警方，莫兰特等一行人在停车场的一起争执之中「威胁」他，让他不得不报警。

今年2月初莫兰特再度登上新闻版面，因印第安纳溜马提出指控，说莫兰特一行人「恶意相向」，并疑似用雷射瞄准器的红光瞄准溜马队成员。

© 2023 AFP