乌克兰女将封后泪崩 个人WTA首冠献给家乡同胞

（法新社奥斯汀5日电） 今天拿下生涯第1座世界女子职业网球协会（WTA）赛事冠军后，乌克兰网球女将柯丝堤雅克表示，她要将冠军献给乌克兰及「所有正在奋战和垂死的人」。

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20岁的柯丝堤雅克（Marta Kostyuk）在美国德州奥斯汀（Austin）进行的奥斯汀公开赛（ATX Open）女单决赛中，以6比3、7比5击败俄罗斯选手葛拉切娃（Varvara Gracheva）后，倒在场上啜泣。

世界排名52的柯丝堤雅克在颁奖仪式中说：「以我目前处境来说，赢得这座冠军意义非凡。」

「我想把冠军献给乌克兰，献给所有目前正在奋战及垂死的人。」

在掌声和欢呼声后，柯丝堤雅克补充道：「当然，无论什么时候，这都是非凡的一刻。」

柯丝堤雅克过去即坦率批评网坛在俄罗斯全面入侵乌克兰上的因应，说光是反战的陈腔滥调是不够的。

1月打澳网时，柯丝堤雅克点名塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）的父亲，说看到对方与一名拿着一面印有俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）头像旗帜的球迷合影，让她「非常难过」。

柯丝堤雅克在打美网时，也曾拒绝和白俄罗斯的艾萨兰卡（Victoria Azarenka）握手。

去年2月，白俄罗斯允许俄军取道白俄全面入侵乌克兰后，引发全球体坛抵制，不准两国选手代表国家参赛。

© 2023 AFP