大谷翔平经典赛初体验 瞄准日本第3冠

（法新社洛杉矶5日电） 一圆参加经典赛美梦的日本「二刀流」棒球好手大谷翔平，霸气表示要在场上全力表现，目标直指日本在经典赛的队史第3座冠军。

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第5届世界棒球经典赛即将开打，阵容星光闪闪的卫冕军美国来势汹汹，但曾在经典赛2连霸的日本在大谷翔平领衔下，也要抢队史第3座经典赛冠军。

日本在2006年拿下第1届经典赛冠军，2009年卫冕成功，这次有万众瞩目的大谷翔平加入，目标直指队史第3冠。

效力美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使的大谷翔平，是2021年美国联盟（AL）的年度最有价值球员（MVP），身为首轮地主国之一的日本，将在东京巨蛋（Tokyo Dome）率日本从B组赛事晋级。

大谷翔平表示，在2006年看了经典赛，让当时只是球迷身份的他就此把参加经典赛当作梦想。

大谷今年稍早时说：「光是看日本最强的选手一起打球，并和全球最强的球队对抗，就让人非常兴奋。而现身为日本队一员，我想拿出自己全部的本事。」

本届经典赛首轮，跟日本同在B组者还有韩国、澳洲、中国、捷克。

大谷本赛季结束后可望签下破纪录肥约，这次经典赛是他阔别5年多后再度于日本的球场出赛。

28岁的大谷翔平原本有机会在2017年上届的经典赛就代表日本出赛，但最后因脚踝伤势被迫退出。

© 2023 AFP