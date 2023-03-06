杜兰特离开篮网后首度对上厄文 太阳击败独行侠

（法新社达拉斯5日电） 杜兰特与厄文原本在NBA篮网共同打拚，但后来相继转队，两人今天在分道扬镳后首度交手，太阳在杜兰特夺下全场最高的37分，力压拿下30分的厄文的情况下，以130比126击败独行侠。

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这场美国职篮NBA凤凰城太阳客场挑战达拉斯独行侠的比赛战况激烈，整场出现13次互换领先，直到最后才真正分出胜负。

在上个月的重磅交易中，杜兰特（Kevin Durant）从布鲁克林篮网转到太阳，今天他在关键时刻的表现，让太阳拿下最后的胜利。

34岁的杜兰特在终场前12.1秒跳投得手，让太阳128比126取得领先，终场前3.1秒他又两罚俱中，让球队锁定胜利，最终以4分之差赢球。

除了杜兰特精彩的演出，他的队友布克（Devin Booker）也贡献36分、10助攻、5篮板，太阳阵中的资深控卫保罗（Chris Paul）则为球队挹注11分。

杜兰特表示，他并没有因为这场比赛是对上前队友厄文带领的球队而分心。

杜兰特说：「在我的职业生涯中，对抗他的比赛，比与他并肩作战的比赛多，所以没感觉有什么不同。」

独行侠的唐西奇（Luka Doncic ）此役攻下34分，从板凳出发的哈达威（Tim Hardaway Jr）挹注了21分。

© 2023 AFP