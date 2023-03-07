密契尔狂拿40分 骑士延长赛赏绿衫军三连败

（法新社克里夫兰6日电） 美国职篮NBA今天上演东区重量级队伍厮杀戏码。克里夫兰骑士队密契尔（Donovan Mitchell）狂拿40分，带队击败波士顿塞尔蒂克，让绿衫军苦尝三连败。

广告 继续浏览后续

塞尔蒂克的威廉斯（Grant Williams）在正规时间结束前不到1秒获两次罚球，本可让塞尔蒂克拿下最后胜利，不过威廉斯两罚全没中，最后骑士经延长赛加班5分钟以118比114力克塞尔蒂克。

客场作战的塞尔蒂克师老兵疲，明星球员塔特姆（Jayson Tatum）与霍福德（Al Horford）、威廉斯三世（Robert Williams III）今天全部缺席。绿衫军先前已连续败给布鲁克林篮网与纽约尼克，今晚渴望一胜。

塞尔蒂克希望从一波小乱流翻身，却遇到密契尔（Donovan Mitchell）的火热表现，他沉着地在第4节剩5.8秒时两罚皆进，将双方比数扳平至109比109。

然而，比赛剩不到1秒时，骑士队史蒂文斯（Lamar Stevens）在篮下对威廉斯犯规，塞尔蒂克获两次罚球机会，绿衫军本有黄金机会笑着离开球场，不过威廉斯搞砸两个罚球，让骑士队将比赛拖入延长，最终拿下胜利。

骑士在本场比赛中演出逆转，本来第三节还落后15分，第四节一波追分攻势让全队仍保有夺胜机会，这一节骑士得分以31比17辗压对手。

密契尔本场34投14中，共砍下40分，另外还有11篮板与4助攻。莫布里（Evan Mobley）支援进攻火力也有25分，外加17个篮板；贾兰德（Darius Garland）则拿下14分。

塞尔蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）得到全队最高的32分，替补上场的布洛格登（Malcolm Brogdon）也有24分。

塞尔蒂克输给骑士后，目前战绩45胜21败，在东区仍是维持第二，落后领头羊的密尔瓦基公鹿两场胜差。

骑士赛后战绩则是来到41胜26负，依旧排在东区第四。

© 2023 AFP