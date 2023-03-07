美国警方正式调查 莫兰特直播亮枪行为

（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA曼菲斯灰熊球星莫兰特（Ja Morant）疑在社群媒体直播中亮枪的行为，今天正式遭美国警方调查。

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格伦代尔警局（Glendale Police Department）证实警方正在调查莫兰特那段影片的相关情况。这段直播影片已导致莫兰特遭到禁赛，并可能面临联盟惩处。

格伦代尔警局在发给法新社的电邮中表示，他们「知道网路流传一段影片，涉及一名NBA球员2023年3月4日凌晨疑似在夜店携枪」。

「警方已确认事件发生在格伦代尔一间酒吧，并已展开调查。」

「格伦代尔警局不会对正在调查的案件发表评论。」

在科罗拉多州携带枪枝并不违法，但酒后携枪属违法行为。

4日在社群平台Instagram直播的影片中，可以看到莫兰特手上拿了一把枪。

23岁的莫兰特后来删除了他的Instagram和推特（Twitter）帐号。

NBA已经对此事展开调查；灰熊4日表示，莫兰特至少会缺席两场比赛。

莫兰特后来发表声明致歉，称他打算「花点时间寻找协助，并学着用更好的方式来因应压力、调整自身状态」。

灰熊总教练詹金斯（Taylor Jenkins）昨天表示，莫兰特没有明确的归队时间表。

詹金斯说：「总括来说，目前的重点是让莫兰特负起责任，去寻求他所需要的帮助、改善状况。但另一方面，要想改善状况，就必须负起作为这支球队一员所应负起的责任和期待。」

「这就是我们正在讨论的问题。我们将支持他度过难关，但我们也将会追究他的责任。」

© 2023 AFP