世界棒球经典赛开打 荷兰击败古巴夺首胜

（法新社台中8日电） 世界棒球经典赛A组预赛开打，古巴队首战与荷兰队交手，两队一度战成平手，荷兰6局下追分，帕拉修斯（Josh Palacios）敲出超前比数安打，帮助球队以4比2拿下本届赛事首胜。

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世界棒球经典赛A组预赛今天开打，古巴队与荷兰队首战交手，古巴队2局上有攻势，靠着保送、穆西卡（Yadil Mujica）二垒打先驰得点。

荷兰队前2局虽然有靠着保送上垒，但没能拿下分数，3局下1人出局后柏那迪纳（Roger Bernadina）跑出内野安打，2人出局后葛雷戈里斯（Didi Gregorius）适时安打送回球队追平分。

荷兰队6局下再起攻势，靠着保送、史库柏（Jonathan Schoop）、帕拉修斯（Josh Palacios）接连安打，帮助球队超前比数，卓普（Chadwick Tromp）适时安打，一棒再添2分、帮助球队拉开领先差距。

古巴队7局上再起攻势，季贝尔（Yoelkis Guibert）率先敲出二垒打、高飞球推进、再靠滚地球跑回1分，但攻势没有延续、吞下败仗。

荷兰队2017年经典赛排名第4，上一次在经典赛与古巴队交手是2017年复赛，当时是大比分差击败古巴，此届经典赛首战就击败古巴、胜场开张。

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