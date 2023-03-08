哈登缺阵不受影响 恩比德39分率76人摘3连胜

（法新社明尼苏达7日电） 美国职篮NBA费城76人主力后卫哈登今天因伤休战，但他们在明星中锋恩比德猛轰全场最高39分的带领下，以117比94客场击败明尼苏达灰狼，3连胜到手。

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恩比德（Joel Embiid）昨天对印第安纳溜马攻下42分，今天得到39分，得分差点又破40，率76人击败火力不足的灰狼。

获胜之后，76人战绩43胜22败在东区排名第3，距东区龙头密尔瓦基公鹿有4场胜差。

恩比德今天在三分线外4次出手全部命中，整场比赛22投13中，9次站上罚球线都没失手。

NBA目前的助攻王、76人队得分第2高的哈登（James Harden），今天因为脚痛休兵。马克西（Tyrese Maxey）再次挺身而出，为球队贡献27分。哈里斯（Tobias Harris）有10分14篮板的双十成绩，梅尔顿（De'Anthony Melton）则有11分进帐。

灰狼的爱德华兹（Anthony Edwards）此役攻下32分，但独木难撑大局，灰狼先发5人中，除了他以外的4人，得分最多仅7分，替补的普林斯（Taurean Prince）、瑞德（Naz Reid）分别攻下13分、11分。

恩比德说：「我只是竭尽所能想赢下比赛。」

「今天哈登没有上场，我就想尽可能打得更具侵略性，好确保能拿下胜利。防守上我们做得很好，进攻上球的流动做得不错，且投篮也有准头。」

本季几次惊险获胜的比赛中，恩比德展现具有摘下年度最有价值球员（MVP）的态势，对此他说：「今年，我有不同的目标，只专注在正确的事情上，试着去赢球、去宰制比赛，然后该来的自然会来。」

© 2023 AFP