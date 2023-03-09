大谷翔平二刀流投打俱佳 经典赛率日本擒中国夺首胜

（法新社东京9日电） 大谷翔平今天在世界棒球经典赛（WBC）二刀流出赛投打俱佳，主投4局无失分且贡献2分打点，率日本8比1击败中国队，拿下本届赛事首胜。

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大谷翔平今天担任先发投手兼第3棒指定打击，展现二刀流丰采，主投前3局都让中国3上3下，直到4局上才被杨晋击出一支一垒安打。总计他投4局49球，当中有32颗好球，送出5次三振，时速100英里（161公里）速球连发。

打击方面，大谷4打数2安打，获得两次保送，贡献2分打点，堪称投打兼备。

日本队首局即展开攻势，日裔美籍效力美国职棒大联盟MLB圣路易红雀队的努特巴尔（Lars Nootbaar）首打席第一球就击出一垒安打，接着中国队先发投手王翔连续送出3次保送，日本队兵不血刃先下一城。

沉寂两局之后，日本4局下攻势再起，中国一垒手曹杰失误，努特巴尔上垒，并藉近藤健介的右外野一垒安打上到三垒；接下来大谷把一记变速球扛到左外野打到全垒打墙反弹形成二垒打，送回垒上两位跑者，日本3比0领先。

读卖巨人投手户乡翔征5上接替大谷登板，连续赏给中国队3张老K（三振），威风八面，却在6局上被梁培轰出左外野阳春弹，中国追成1比3。

来到7局下，效力横滨DeNA海湾之星的牧秀悟轰出日本队本届第一支红不让，将球顺势扛出右外野全垒打墙外，比数拉开到4比1。

日本8下攻势大爆发，大谷先敲一垒安打，接着山田哲人、甲斐拓也分别击出带有打点的安打，加上满垒保送挤回分数，一口气灌进4分，比赛大势底定。终场日本就以8比1胜出。

© 2023 AFP