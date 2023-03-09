「屋顶上的提琴手」走红 以色列演员托波尔辞世

（法新社耶路撒冷9日电） 以色列官员今天表示，金球奖得主、在电影「屋顶上的提琴手」中饰演犹太裔农夫特维而走红的以色列演员柴姆托波尔在特拉维夫去世，享寿87岁。

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柴姆托波尔（Chaim Topol）1935年生于特拉维夫，并在当地长大，后来加入军方艺工队，担任歌手与演员。

他服完役后与妻子搬进集体农场，一边当技工，一边在自己成立的剧团演出。

1964年，他在以色列喜剧电影「沙拉．沙巴蒂」（Sallah Shabati）中饰演沙巴蒂而走红。这部讲述阿拉伯国家犹太移民所面临困境的电影，为柴姆托波尔赢得金球奖最佳新人奖。

他1967年开始在英国伦敦音乐剧「屋顶上的提琴手」（Fiddler on the Roof）中饰演主角特维（Tevye）。柴姆托波尔多年前就曾在以色列剧场演出相同角色。

「屋顶上的提琴手」1971年搬上大萤幕，为剧中饰演犹太裔牛奶工人特维的柴姆托波尔赢得第2座金球奖。

他后来继续在剧场和电影中演出多年，包括1981年参演「詹姆士庞德」系列电影「最高机密」（For Your Eyes Only）。

柴姆托波尔2015年从以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）手中接获以色列国家级荣誉「以色列奖」（The Israel Prize）终身成就奖。尼坦雅胡今天对这位以色列「最伟大艺人之一的殒落」表达「深感惋惜」。

尼坦雅胡在声明中说：「托波尔是魅力十足且精力充沛的多方位艺人，在世界各地自豪地代表以色列，并且得到鲜少有人获得的国际认可。」

© 2023 AFP