捷克夺队史经典赛首胜 9局上3分炮逆转中国

（法新社东京10日电） 今天在经典赛打完前6局还以4比1领先的捷克，7下被中国吃下4分大局反超，但9上靠穆西克挥出扭转战局的3分炮，单局进帐4分，最终8比5赢球，收下队史经典赛首胜。

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世界棒球经典赛B组首轮赛事，今天中午在日本的东京巨蛋进行捷克对中国的比赛。

这场比赛开打后，捷克前两棒接连敲安，一、三垒有人的情况下，第3棒的弗路普（Marek Chlup）打击时，中国的外野手发生守备失误，让捷克先驰得点；1出局，一、二垒有人下穆西克（Martin Muzik）击出高飞牺牲打，捷克进帐第2分，2比0领先。

3局上半，捷克的马贾．门西克（Matej Mensik）将对方投手一记偏高的来球，击成左外野方向阳春全垒打，捷克将领先扩大到3比0。这支全垒打是捷克队史在经典赛的首轰。

捷克先发投手帕迪萨克（Daniel Padysak）今天投满4局，有4次三振、2个保送，在一分未失的情况下功臣身退。

捷克5下一次双杀不成，让中国三垒上的跑者回到本垒，攻下他们此役的第1分；但6上节斯莫拉（Filip Smola）击出三垒线边，在两名守备球员中间落地的安打，让捷克再添分数，以4比1领先。

中国7下靠4支安打，和捷克投手奉送的2个保送、1次暴投，一口气吃下4分大局，以5比4逆转战局。

但捷克9上1出局后，靠保送、二垒安打攻占得点圈，穆西克适时将球轰出左外野大墙帮球队逆转，两出局后再靠两支安打串连收下第8分，最终以3分之差拿下胜利。

© 2023 AFP