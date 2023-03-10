棒球经典赛：日本火力全开13比4大胜韩国 2连胜到手

（法新社东京10日电） 地主日本队今天火力大放送，全场轰出包括1支全垒打在内的13支安打，终场以13比4大胜韩国队，在世界棒球经典赛取得2连胜。

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第5届经典赛参赛的20个国家队伍分成A、B、C、D 4组，分别在台湾台中、日本东京、美国亚利桑那州、美国佛罗里达州争取晋级机会。各组取前2名晋级八强淘汰赛。

日本获胜之后战绩2胜0负，在B组5队高居龙头，澳洲与捷克均以1胜0负次之，韩国与中国都是2战全败。

韩国昨以7比8不敌澳洲，今有输不得的压力。3局上半，对澳洲之战代打建功却离垒庆祝被触杀、遭韩媒以「荒唐」痛批的姜白虎，一上来就挥出中左外野二垒安打，下一棒梁义智逮住达比修有一颗84英里滑球轰出左外野全垒打墙外，为韩国先驰得点取得2比0领先。

接着金河成利用日本三垒手村上宗隆传球失误直奔二垒，李政厚补上一垒打送回金河成，韩国以3比0占上风。

日本队3局下立即还以颜色，源田壮亮保送加盗垒攻占二垒，中村悠平也获四坏上一垒，努特巴尔（Lars Nootbaar）把握机会敲安送回源田壮亮，日本抢回1分，近藤健介再轰中外野方向深远二垒安打打下1分，接着吉田正尚在满垒时一垒安打灌进2分，日本以4比3反超前。

达比修有主投3局后下场休息，总计投48球，其中31颗好球，被击出包括一支全垒打在内的3支安打失3分，全部是责失分。

5局上半，第一位上场的近藤健介从韩国投手元兑仁手中扛出右外野阳春全垒打，单场第2记长打出炉；大谷翔平紧跟着缴二垒安打并推进到三垒，再靠着吉田正尚的高飞牺牲打跑回本垒，日本拉开到6比3领先。

第4局接替达比修有登板的今永升太，6上被朴健佑敲阳春弹，韩国追成4比6。

接替源田壮亮上场的中野拓梦6局下靠快腿跑出三垒打，接下来韩国投手投出2次保送外加1次触身，免费奉送日本1分；今天继续担任第3棒指定打击的大谷翔平一垒安再打回1分，加上村上宗隆的高飞牺牲打与吉田正尚、冈本和真的安打锦上添花，日本这局一口气灌进5分，11比4遥遥领先。

日本7局下再靠2支一垒安以及韩国20岁投手李义理的暴投和四坏续得2分，比数来到13比4，差点达到7局相差10分提前结束比赛的标准。不过韩国第10任投手朴世雄登场解危成功，避免遭日本羞辱。

吉田正尚今天交出3安5打点的成绩单，是日本打击最大亮点；韩国先发投手金广铉与达比修有一样，表现也不尽理想，投2局虽送出5次三振，但被敲3安失4分责失分。韩国今天总共派出多达10位投手，还是压制不住日本的凶猛攻势。

日本下一场将于台湾时间明晚6时迎战捷克，韩国则是在12日上午11时与捷克交手。

© 2023 AFP