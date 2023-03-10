FIFA高层收贿案 前21世纪福斯高层判罪

（法新社纽约9日电） 一名前21世纪福斯公司（21st Century Fox）主管和一家阿根廷运动行销公司今天在纽约获判有罪，罪行是贿赂国际足球组织官员取得油水颇丰的电视转播权。

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美国司法部声明指出，52岁的前21世纪福斯主管罗培兹（Hernan Lopez）和阿根廷Full Play公司，被控参与行贿国际足球总会（FIFA）、南美足球总会（CONMEBOL）和中北美洲及加勒比海足球协会（CONCACAF）等机构官员的罪名均告成立。

同案被告马蒂内兹（Carlos Martinez）则在布鲁克林的联邦法院审理7周后无罪获释。

罗培兹恐面临最重40年有期徒刑，外加数以百万计美元罚金。

设于布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的Full Play公司，负责人金奇斯兄弟（Hugo Jinkis、Mariano Jinkis）未到案，料将吃上数百万美元罚金。

联邦检察官皮斯（Breon Peace）说：「今天的判决是对正义和全球足球迷一次彻底胜利。」

审讯期间，法庭听取南美足球总会官员如何收取3200多万美元贿款，相关案情是2015年国际足球总会贪腐丑闻的一环，当时的丑闻重创国际足总。

阿根廷商人柏札科（Alejandro Burzaco）在承认卷入丑闻后为检方作证。他告诉法庭，罗培兹、马蒂内兹和他向南美足球总会高层官员提供回扣，取得转播权。

美国当局揭发这起贪腐丑闻，最终导致前国际足球总会主席布莱特（Sepp Blatter）下台。

此案目前有20国的50多名被告，逾30名个人和法人被告认罪。

法庭得知回扣最主要受益者为南美足球总会权力最高层的其中6人，包括前总裁雷欧兹（Nicolas Leoz，已于2019年去世）、前阿根廷足球协会理事长葛伦杜纳（Julio Grondona，2014年过世）及前巴西足球总会主席泰谢拉（Ricardo Teixeira）。

雷欧兹、葛伦杜纳和泰谢拉2010年也是国际足球总会执行委员会成员，当时国际足总执委会让俄罗斯取得2018年世界杯足球赛主办权、卡达取得2022年世界杯主办权，相关表决都蒙上行贿阴影。

根据证人柏札科，其他受贿的南美足总官员还包括南美足球总会副总裁费盖瑞多（Eugenio Figueredo）、秘书长德鲁卡（Eduardo Deluca）和财务长奥苏纳（Romer Osuna）。

柏札科的认罪协商包含与美国法庭达成协议，须处以2160万美元罚金。

© 2023 AFP