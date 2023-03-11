日本10比2击败捷克缔造3连胜 经典赛几乎笃定晋8强

（法新社东京11日电） 日本队今天在世界棒球经典赛（WBC）第3、4局合计攻下7分奠定胜基，以10比2打败捷克队，取得预赛3连胜佳绩，8强入场券几近入袋。

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日本目前在B组预赛3连胜，但8强门票尚未完全到手。澳洲为2胜，捷克则是1胜1败。读卖新闻报导，日本虽然居于有利位置，但假使明天大比分败给澳洲，捷克接下来两场比赛都获胜，则日本、捷克及澳洲都可能是3胜1败，哪两队晋级下一轮就会有变数，所以明天击败澳洲是日本最保险的晋级方式。

同组的中国3连败已遭到淘汰，韩国2连败几近无缘晋级。

日本今推出「令和怪物」佐佐木朗希登板先发，对出身311大地震重灾区的他来说，由于适逢311大地震12周年，这是意义不凡的一天。

总计佐佐木朗希主投3.2局被打2安掉1分，祭出多达8次三振，送出1次触身球，投出66球有45球为好球。

较不被看好获胜的捷克队，这场比赛意外先展开攻势，1局上半捷克打者弗路普（Marek Chlup）将佐佐木朗希时速高达101.9英里（约164公里）的伸卡球击成左外野二垒安打，再藉日本游击手中野拓梦传球失误先驰得点。

日本在3下吹起反攻号角，近藤健介先击出右外野强劲平飞二垒安打，村上宗隆保送上垒，吉田正尚敲左外野深远二垒打送回两名跑者，接着山田哲人再补上一垒打添1分，日本反以3比1超前。

下一局日本继续攻城掠地，努特巴尔（Lars Nootbaar）、近藤健介、大谷翔平接连安打为日本打回3分，吉田正尚高飞牺牲打再添1分，将比分差距拉开到7比1。

5局上半日本换上第3任投手宫城大弥，一登场就被捷克连敲两安，捷克再经由一个滚地球跑回1分；不过下个半局日本也还以颜色回敬1分，7比2领先5分。

8局下，对中国之战轰出日本队本届首支红不让的牧秀悟挥出阳春弹，本届个人第2发红不让出炉，接下来再藉由牺牲打得1分，日本最终就以10比2拿下预赛第3胜。

© 2023 AFP