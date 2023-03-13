巴黎奥运500日倒数 5大问题考验主办单位

（法新社巴黎13日电） 距离2024年巴黎夏季奥运开幕即将进入倒数500天，这将是疫情以来首次全面让观众进场观看的奥运赛，包括预算、交通、安全和俄乌战争影响等因素，都正在考验主办单位筹办能力。

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由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，使得2021年举行的2020年东京夏季奥运与去年举行的北京冬季奥运进场观赛大受影响。因此明年登场的巴黎奥运备受各界期待。

这届奥运赛将在2024年7月26日以独特仪式开幕，各国选手将搭乘驳船，沿巴黎市中心的塞纳河顺流而下。但比赛主要场地位在法国最贫穷的塞纳-圣丹尼省（Seine-Saint-Denis），使得预算受到前所未有的检视。

去年2月以来，比赛筹备又受到俄罗斯对乌克兰开战、以及俄国与盟邦白俄罗斯的选手是否参赛等因素影响。以下是巴黎奥运开幕前要解决的5大问题：

●俄罗斯人会参赛吗?

国际奥林匹克委员会（IOC）曾表达，希望找到「途径」让俄罗斯与白俄罗斯运动员以中立选手身分参赛。在国际击剑总会（International Fencing Federation）10日表示将重新让俄国选手参加旗下比赛后，国际奥会的愿望又朝实现更进一步。

然而，乌克兰对于自家选手将必须与侵略国选手竞争大为愤怒，他们的国土正遭到俄罗斯的轰炸与炮击。基辅因此扬言抵制巴黎奥运。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）已将是否让俄罗斯人参赛的决定交由个别运动项目总会，但美国等30个国家也要求国际奥会，就实务上俄国运动员如何能参赛做出「澄清」。

●开幕式掀疑虑

巴黎奥运将开幕式从传统体育馆移到两旁有艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）等巴黎知名历史建筑的塞纳河上，这项计画令主办单位头疼，也引发维安单位的疑虑。

原始方案安排让60万观众沿塞纳河两岸欣赏开幕式。但政界消息人士透露，开放的观众人数可能会缩减。

负责开幕式维安的民间公司目前面临难以招募到足够人力，因此希望仿照2012年伦敦奥运，让军方人力加入帮忙。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）表示，现在「讨论这点还太早」；巴黎奥运主办委员会总干事托布华（Etienne Thobois）则说：「所有选项都考虑中。」

●交通麻烦

近几个月来，人力短缺及间歇罢工已造成巴黎大众运输系统大受影响；面对奥运期间又会有数以百万计乘客到来，其运输能力令人怀疑。

法国前总理卡斯特克斯（Jean Castex）已接下巴黎大众运输公司（RATP）总裁一职，他正承受极大压力。

延伸至选手村的巴黎地铁新建路段能否如期完成，正面临严重问题。此外，公车司机严重不足，也令人担忧。

巴黎机场还正努力在疫情后恢复全面运作能力，为了准备好迎接奥运带来的大量入境选手与观众人潮，正与时间赛跑。

●票价政策挨批

巴黎奥运第一阶段门票销售怨声四起，人们抱怨票价实在太高，也不满若想看田径和体操等较受欢迎赛事，被迫也要购买较小项目的门票。主办单位则说，他们的票价政策与伦敦奥运一致。

巴黎奥运主办委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，第一阶段门票销售成功，但他也说：「我们理解一些不满意的人提出的批评及他们的不满。」

●预算受到审视

巴黎奥运主办委员会的预算96%从民间筹措，去年总预算增加了10%，达到44亿欧元。此外，负责兴建相关设施的奥运工程履行公司（SOLIDEO）也需要44亿欧元预算。这使得巴黎奥运预算总额达到88亿欧元（约新台币2878亿元）。

在贫困的塞纳-圣丹尼省，地方政治人物比任何人更密切关注这些经费如何支出。省长楚塞尔（Stephane Troussel）表示：「当奥运圣火熄灭时，居民不会向（巴黎市长）伊达戈（Anne Hidalgo）、（总统）马克宏（Emmanuel Macron）或艾斯堂格追究责任；他们会追究我的责任。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2023 AFP