经典赛澳洲首晋复赛 球员振奋激动

（法新社东京13日电） 澳洲今天8比3击败捷克，队史首度打进世界棒球经典赛复赛，也让澳洲的棒球成就达标新里程碑。

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澳洲在B组以3胜1败分组第2之姿晋级，B组龙头则为4战全胜的日本。南韩、中国则遭淘汰。

澳洲过去第4次经典赛都止步于第一轮预赛，但内野手韦德（Logan Wade）赛前信心满满。

31岁的韦德说：「（晋级）对我们意义非凡。我们这么多年的努力就是为此而来。」

这场在东京巨蛋的比赛，澳洲队在第1局就展开攻势，第二棒霍尔（Alex Hall）右外野阳春全垒打率先拿分，但是由业余选手，甚至兼职球员组成的捷克队，第3局以2支安打加上对方投手不稳，也拿下1分将比数扳平。

双方先发投手今天表现都不错，值得一提的是本职消防员的捷克队投手施奈德（Marks Schneider），力守5.1局只让澳洲队击出1支安打，精采表现让他在全场掌声中退场，双方打完6局1比1。

比赛进入7局，澳洲队终于摆脱捷克队纠缠，先以保送及安打攻占一、二垒，然后韦德（Logan Wade）挥出右外野二垒安打送回2名跑者，澳洲队3比1领先；然后第8局澳洲队攻势又起，霍尔再度造成伤害，一记三垒安打送回2名跑者，澳洲这局将比数拉开至6比1。

8局下捷克反攻，3支安打加上对手暴投追回2分，不过捷克队后援投手战力有限，守不住澳洲队自7局起的一阵猛攻，在最后3局共丢7分，最终澳洲队8比3赢球，自力晋级复赛。

© 2023 AFP