美经典赛爆冷遭墨西哥痛宰 钻石打线变哑炮

（法新社凤凰城12日电） 世界棒球经典赛卫冕军美国今天钻石打线熄火，加上战力相对薄弱的投手群遭对方15安重击，包括被去年才上大联盟的曼尼塞斯轰双响炮，终场5比11爆冷败给墨西哥。

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世界棒球经典赛C组的赛事今天在美国凤凰城持续进行，本次赛事的夺冠大热门之一，寻求卫冕的美国队，在主场迎战墨西哥。

墨西哥此役的开路先锋阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）在比赛开打后就靠内野安打上垒，1出局后，去年才在美国职棒大联盟MLB出赛，在华盛顿国民队缴出13轰、3成24打击率的曼尼塞斯（Joey Meneses）无情炮轰美国先发投手马蒂内兹（Nick Martinez），帮墨西开赛就取得2比0领先。

美国2下1出局后，靠塔克（Kyle Tucker）三垒安打及安德森（Tim Anderson）右外野方向安打的串连追回1分；但墨西哥3上在两出局后，靠连续3支安打攻下1分，也把马蒂内兹给打退场。

马蒂内兹今天投2.2局，有2次三振、1个保送，被击出1支全垒打在内5支安打，丢掉3分都是自责分。

4上墨西哥攻势再起，1出局后汤玛斯（Alek Thomas）安打上垒，两出局后阿罗萨雷纳中外野方向二垒安打1分打点，接着在维杜格（Alex Verdugo）获保送后，曼尼塞斯将对手一记92.5英里但没有向下掉的伸卡球轰进中左外野的观众席，这发3分炮让墨西哥将领先扩大到7比1。

墨西哥今天的先发投手，是效力大联盟洛杉矶天使的左投桑多华（Patrick Sandoval）。桑多华去年6胜9败、防御率2.91，今天他投3局，三振、保送各两次，被击出两支安打仅丢掉1分。

美国3到6局没有得分，7下两出局后，才靠史密斯（Will Smith）左外野方向的阳春全垒打，进帐他们这场比赛的第2分。

墨西哥8上靠前两名打者的安打串连拿下第8分，去年在大联盟有35轰的特雷兹（Rowdy Tellez）则在1出局后挥出左外野安打扫回两分，上季大联盟缴出2成71打击率的特瑞欧(Alan Trejo）再于两出局后敲出带有打点的安打。墨西哥单局进帐4分后，11比2遥遥领先。

美国8下1出局后，靠保送、安打攻占得点圈，代打的小维特（Bobby Witt Jr.）中间方向的安打让美国获得第3分，安德森两出局后的安打让美国再添两分，但最终以6分之差惨败。

这次经典赛美国阵容坚强，今天先发打线去年在大联盟一共挥出249支全垒打，但打线此役面对墨西哥投手群却吃瘪，全队包括替补上阵选手，整场比赛仅8支安打，是爆冷败给墨西哥的另一关键。

© 2023 AFP