布朗本季新高43分无用 塞尔蒂克败给垫底火箭

（法新社休士顿13日电） 美国职篮NBA的布朗（Jaylen Brown）今天轰下个人本季新高43分，但他所属的波士顿塞尔蒂克仍以109比111败给西区战绩倒数第1的休士顿火箭。

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东区排名第2的塞尔蒂克试图缩小与龙头密尔瓦基公鹿之间的差距，今天对上西区成绩居末的火箭，原本该是「进补」的大好机会，但在这场15次互换领先位置的激烈竞争中，塞尔蒂克被得分多点开花的火箭泼了桶冷水。

火箭此役5人得分达两位数，以格林（Jalen Green）拿下28分最高，史密斯（Jabari Smith Jr.）有24分11篮板的双十成绩，小马丁（Kenyon Martin Jr.）也攻下20分，波特（Kevin Porter Jr.）则有14分、13助攻、6篮板进帐。

塞尔蒂克方面，除了布朗以外，塔特姆（Jayson Tatum）也进帐22分，但他三分线外10次出手只命中2球；从板凳出发的布洛格登（Malcolm Brogdon）则贡献了20分。

塞尔蒂克原本有机会将比赛逼进延长，但塔特姆最后一击失手，火箭在掌握篮板后收下胜利。

塞尔蒂克输掉这场比赛后，在例行赛剩下13场的情况下，落后东区排名第1的公鹿两场胜差。

已经提前确定与季后赛无缘的火箭，目前战绩16胜52败，胜场数与东区垫底的底特律活塞相同，但胜率2成35略优于活塞的2成32。

© 2023 AFP