楚劳特发威美打线回神 经典赛大破加拿大

（法新社洛杉矶13日电） 世界棒球经典赛美国队长楚劳特（Mike Trout）轰三分炮，前场遭墨西哥痛击的钻石打线回神，今天12比1大胜加拿大让胜场开张。

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美国昨天5比11败给墨西哥还差点被对方「扣倒」，打击熄火、投手崩盘是惨败的关键。

今天对加拿大时美国豪华打线终于发挥，1局下半亚瑞纳多（Nolan Arenado）二垒安打先打进2分，之后塔克（Kyle Tucker）高飞牺牲打、瑞尔穆托（J.T. Realmuto）的安打各让美国进帐1分。

接下来美国靠滚地球、马林斯（Cedric Mullins）的三垒安打各添1分，美国队长楚劳特（Mike Trout）再补上一支3分炮，首局打完就以9比0领先。

加拿大2上靠杨恩（Jared Young）的阳春弹追回1分，但美国下个半局攻势再起。

2下美国首名打者亚瑞纳多获保送，安德森（Tim Anderson）1出局后的三垒安打让球队进帐第10分，瑞尔穆托接着挥出高飞牺牲打再下一城，透纳（Trea Turner）随后再击出一支阳春全垒打，让美国两局打完就以12比1遥遥领先。

此役美国先发投手林恩（Lance Lynn）投满5局，赏给对手6次三振，没有任何保送，只被击出2支零星安打，挨1轰掉1分；接替他投球的米柯拉斯（Miles Mikolas）后援2局无失分，让美国7局打完以11分差距提前结束比赛。

赛后美国战绩2胜1败，在C组暂居第1。

© 2023 AFP