世界杯足球赛增至48队参赛 12组、每组4队踢小组赛

（法新社卢安达首都基加利14日电） 国际足总今天宣布，2026年在北美进行的世界杯足球赛，小组赛将以12组、每组4队的方式进行，而非先前传闻16组、每组3队的方式。

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下一届2026年在美国、加拿大、墨西哥举办的世界杯，是首度扩张到有48队参赛的规模，这比去年卡达世界杯的32队多上许多。

国际足球总会（FIFA）表示：「修改后的赛制降低了勾结的风险，并确保所有球队至少能踢3场比赛，同时让参赛球队有公平的休息时间。」

规模扩大也意味着比赛场次将多达104场，这与2022年世界杯的64场相比大幅增加，甚至比原本2026年世界杯计画中的80场还多。

国际足总一开始的计画是将48队分成16组，每组3队踢小组赛，分组前两名晋级32强。

新公布的赛制则是让48队分12组，以每组4队的方式踢小组赛后取各组前两名，加上12支分组第3的球队中，成绩最好的8队，来踢32强淘汰赛。

因此，踢进冠军战、季军战的球队，一共会踢8场比赛，而非目前的7场。

而之所以有现在的改变，是在看到卡达世界杯充满戏剧化和娱乐性的小组赛后，让国际足总认为需要对2026年世界杯原本的计画再做重新考量。

国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）去年12月表示：「直到最后1场比赛的最后1分钟，4队1组的小组赛，（精彩程度）都让人难以置信。」

国际足总的理事会在卢安达首都基加利举行会议后，就宣布了上述的决定，会中也确定下一届世界杯男子组的冠军战，将于2026年7月19日进行。

国际足总表示，从各联赛暂停、让球员参加返国参赛，到世界杯冠军赛，期间一共56天，与前3届世界杯相同。

© 2023 AFP