媒体报导 乔丹计划出售NBA黄蜂队多数股权

（法新社纽约16日电） 根据美国运动媒体ESPN今天的报导，已退役的NBA传奇人物乔丹（Michael Jordan）正就出售其在夏洛特黄蜂队的多数股权进行谈判，但近期不会达成任何交易。

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富比世杂志（Forbes）去年10月估算黄蜂市值约为17亿美元（新台币518亿元），在NBA的30支球队中，排行倒数第4。

不愿透露姓名的消息人士向ESPN表示，乔丹将把黄蜂最大股份出售给小股东普洛特金（Gabe Plotkin），还有亚特兰大老鹰的小股东史诺（Rick Schnall），乔丹本人预计将保留黄蜂少数股权。

上个月满60岁的乔丹，凭着拥有家乡北卡罗来纳州的黄蜂，目前是NBA联盟中，唯一握有球队多数股权的非裔人士。

乔丹曾5度获得NBA最有价值球员，他在1990年代带领芝加哥公牛获得6次NBA总冠军，并自2006年起成为黄蜂（当时名为山猫）小股东，后来在2010年以2亿7500万美元买下黄蜂。

黄蜂从未能够像乔丹那样在球场上成功，它自从2004年以扩编球队「山猫」亮相以来，从未赢过任何季后赛。

球队被乔丹收购后，在2010年季后赛第一轮中就败阵，2014年季后赛再次被横扫，后来球队改名为黄蜂。

黄蜂上次进入季后赛是在2016年，当时他们在季后赛第一轮败给迈阿密热火。

自此之后，黄蜂就没有进入过季后赛，并在去年以43胜39负的战绩，连续5个赛季失利。

今年赛季，黄蜂以22胜49负的战绩在东区15支球队中排名第14，几乎濒临淘汰。

© 2023 AFP