澳洲男子超越极限 冲浪40小时打破世界纪录

（法新社雪梨17日电） 澳洲男子强斯敦（Blake Johnston）今天打破冲浪时间最长的世界纪录，并将纪录一举增加10个小时，来到40个小时。

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40岁的前职业冲浪选手强斯敦在打破先前由南非选手恩斯林（Josh Enslin）创下的30小时11分钟纪录时激动落泪。

强斯敦在雪梨克罗纳拉海滩（Cronulla Beach）数百名欢呼的支持者面前，勇敢地面对成群水母和栖息着多种鲨鱼的漆黑海洋。

他在被允许短暂进食和饮水的休息时间，简短地感谢支持群众，然后重新回到海中，尝试将纪录推进到40个小时。

强斯敦在16日凌晨1时开始挑战，使用大型探照灯照亮海面。雪梨目前迎来一波小热浪，水温一直维持在温暖的摄氏24度左右。

强斯敦挑战纪录是为了替宣导心理健康筹款，缅怀10年前自杀身亡的父亲。他最终踏上超过700个浪头，筹款超过33万澳币（约新台币675万元）。他缔造的正式冲浪时间纪录将于之后公布。

他原本打算挑战跑步1000公里来筹款，但发现先前的冲浪纪录「只有」30小时后，决定改为冲浪。

强斯敦事前预料耳朵感染、脱水和睡眠不足会让他的身体达到极限。他的弟弟班（Ben）表示，他们也替可能遭遇鲨鱼攻击的危险情况做好准备。

这不是强斯敦第一次参加马拉松式的体能挑战大赛。2020年，他沿着雪梨南部崎岖的海岸线跑了100公里，其中绝大部分是赤脚完成。

© 2023 AFP