经典赛「磨出胜利」手势大红 日本胡椒罐销量暴增

（法新社东京17日电） 美国加州出生的努特巴尔在世界棒球经典赛之前不曾为日本队出赛，但他在庆祝好表现时模仿旋转磨胡椒罐的手势，让他在日本愈来愈红，也带动胡椒研磨罐的销售成绩上扬。

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25岁的努特巴尔（Lars Nootbaar）职司外野手，他是第一位在日本以外出生，并代表日本出赛经典赛的棒球选手。他每次击球后都会作出模仿磨胡椒的手势，代表他想为球队「磨出」胜利。

他的庆祝手势在经典赛期间走红，队友纷纷加入凑热闹的行列，还有球迷将胡椒研磨罐带到球场。

努特巴尔在加州出生长大，几乎不会说日语，但他因为母亲久美子是日本人而取得为日本国家队效力的资格。

东京一家拉面店为了努特巴尔特别推出限定版「努特巴尔拉面」，是以酱油汤头为基底，加上大蒜与磨碎胡椒的特殊口味。一家厨具店则表示，胡椒研磨罐的销售额成长了15%。这突显日本粉丝是如何喜爱努特巴尔。

努特巴尔人气超旺，大概只有超级球星大谷翔平才能享有比他更多的掌声。日本队目前在经典赛5战全胜，已晋级将在迈阿密举行的四强赛。

在日本队以9比3战胜义大利之前，努特巴尔说，「听说全国各地的胡椒研磨罐，过去一周的销量增加很多」。

「球迷喜欢我，球队喜欢我，能够做我自己真的太棒了。我真的没想到会变成这样。」

努特巴尔2021年在美国职棒大联盟的红雀队首次亮相，但在经典赛之前，日本几乎没有人知道他。

努特巴尔说，能代表日本队出赛是「梦想成真」，而他已用一系列充满活力的表现，充分回报日本队总教练栗山英树的信任。

© 2023 AFP