一度因批英移民政策遭换 王牌主持人回BBC播球

（法新社伦敦18日电） 林纳克一度因为批评英国政府的非法移民政策被英国广播公司（BBC）换掉，因此引发轩然大波，但他已在今天回到BBC播球。

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林纳克（Gary Lineker）是前英格兰足球队队长，现在是BBC薪水最高的主持人。他上个周末批评英国保守党打击非法移民的政策与纳粹时代没两样，接着便遭BBC强迫交出主持棒。

林纳克一被停职，许多主持人与球评为了表达对他的支持，纷纷拒绝上工，造成BBC体育节目大乱。

双方13日取得妥协方案，BBC同意让林纳克重返萤光幕前，同时将针对其社群媒体规范展开独立检讨作业。

林纳克今天在英格兰足总杯（FA Cup）曼城（Manchester City）对伯恩利（Burnley）8强赛的现场转播期间表示：「很高兴能在这里。」

林纳克在曼城主场阿提哈德球场（Etihad Stadium）播报赛事，意味他今晚不会主持BBC「本日赛事」（Match of the Day）节目，介绍英格兰足球超级联赛（Premier League）焦点。

「本日赛事」是全球最长寿的足球电视节目，本月11日首度出现没有主持人、球评的窘境，20分钟的赛事焦点只听得到群众的喧哗声。

© 2023 AFP