安特托昆博缴出「大三元」 公鹿撞倒暴龙

（法新社密尔瓦基19日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天缴出「大三元」，加上队友罗培兹（Brook Lopez）第四节的好表现，率队以118比111力克来犯的多伦多暴龙。

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NBA东区龙头公鹿16日一面倒惨败给印第安纳溜马后备受冲击，但他们今天在主场第一服务广场（Fiserv Forum）恢复应有的气势，顽强地后来居上击败暴龙。

暴龙在第三节快结束时还领先公鹿8分，但在第四节被罗培兹（Brook Lopez）压制，他在第四节拿下全场得分26分中的17分，帮助公鹿顺利留下胜利。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）得到22分、13篮板和10助攻，公鹿拿下这一胜后以51胜20负的战绩继续独占东区龙头，领先状态良好的费城76人2.5场胜差。

暴龙则以范佛利特（Fred VanVleet）表现最佳，他攻下全队最高的23分。

在今天的其他比赛中，洛杉矶湖人的芮维斯（Austin Reaves）拿下职业生涯最高的35分，让湖人从17日以1分输给达拉斯独行侠的悲情中振作起来，终场以111比105分击败奥兰多魔术。

在波特兰，拓荒者以117比102分输给洛杉矶快艇，他们迈向季后赛之路受到冲击。

© 2023 AFP