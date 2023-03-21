世界田总开会 从严规范跨性女将资格

（法新社巴黎20日电） 世界田径总会（World Athletics）可望在23日由理事会议对跨性别女选手订定更严格参赛标准，并取消因禁药议题而对俄国田径协会的禁令。

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奥运最大主要项目的田径对跨性与多元性别采相对宽容作法，不像游泳项目禁止跨性别女选手参赛，以免具男性生理优势者出赛造成不公。

世界田径总会之前表示，他们倾向订定更严的参赛资格而非禁止，希望透过对睾固酮（testosterone）设限作为判定参赛资格标准。

目前世界田径总会的首选方案是修改对变性运动员和归类为多元性别（DSD）选手的规定；最受瞩目的多元性别运动员莫过于拿过两面奥运800公尺赛跑金牌的南非选手瑟梦雅（Caster Semenya）。

根据世界田径总会规划，欲参加女子组比赛，跨性与多元性别选手血液睾固酮浓度，必须从现行每公升5奈米莫耳（nanomoles per litre）减至2奈米莫耳，且须维持这个标准以下2年，而非现行仅需1年。

这项修正规定将于21日展开的世界田径总会理事会议讨论及表决，23日公布最后决定。

理事会议另一重要议程是关于俄国选手。当前全球各运动赛事机构都在讨论是否让他们在2024年巴黎奥运前重回赛场的可能性。

世界反禁药组织（WADA）调查认定「禁药文化根深蒂固」后，俄国田径协会自2015年就被拒于国际竞赛门外，不能举办隶属世界田总的运动项目，也不准派队参加相关国际锦标赛。

田径超级大国俄罗斯若想重返国际赛场，必须满足一系列严格条件，包括建立对禁药零容忍的文化和有效的反禁药结构。

不过取消对俄国田径协会的禁药制裁几无立即影响性，因为自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，所有俄国与白俄运动员在「可预见的未来」均被禁止参赛，就算选择不披国家队战袍改用中立选手身分亦然。

© 2023 AFP