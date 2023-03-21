两度延长不敌公牛 76人终止8连胜 季后赛门票再等等

（法新社费城20日电） 美国职篮NBA芝加哥公牛球星德罗森（DeMar DeRozan）今天攻下25分，率队在两度延长比赛后以109比105分惊险扳倒费城76人，终结76人的8连胜。

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目前炙手可热的76人一直锁定在主场富国银行中心（Wells Fargo Center）乡亲观众面前赢球，拿下季后赛门票。

这场比赛中，尽管76人的恩比德（Joel Embiid）攻下37分，这也是这位MVP大热门人选连续第10场囊括30分的表现，但今天仍然不敌顽强的客军公牛，76人须再等等，才能取得季后赛门票。

这场比赛在第四节结束前，恩比德在队友马克西（Tyrese Maxey）一记三分球不进后，未能把球拨进篮框，76人错失夺胜的机会。

恩比德在第一度延长赛最后一分钟时，让76人以99比97领先，但公牛德罗森随后的上篮将比分扳平。

德罗森在第一度延长赛结束前不到两秒一记三分球失手，比赛进入第二度延长赛。

在第二度延长赛中，76人一度以105比101领先，看起来已经控制这场比赛，但由于恩比德犯满离场，公牛连下8分，最终拿下这场比赛的胜利。

这是恩比德在职业生涯12度对阵公牛中，首次落败。

公牛的战绩在这一胜后提高到34胜37负，在东区仍排名第10，使他们有机会参加排名第7至第10球队之间的附加赛，争夺季后赛最后两张门票。

76人输掉这场比赛后，以48胜23负的战绩在东区排名第3，距离正式进军季后赛还需要一场胜利。

© 2023 AFP