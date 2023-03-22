大谷翔平三振天使队友楚劳特 日本经典赛夺冠

（法新社迈阿密21日电） 在世界棒球经典赛（WBC）冠军战仅领先1分的情况下，日本在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他以再见三振解决自己在天使的队友楚劳特（Mike Trout） ，让日本3比2击败美国，拿下队史第3冠。

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曾在经典赛拿过冠军的日本、美国，今天在第5届赛事的冠军战交手。

美国靠特纳（Trea Turner）的阳春炮在2上先驰得点，日本下个半局就先靠村上宗隆的阳春弹扳平，随后又拿下超前分，取得2比1领先。

4下冈本和真挥出阳春全垒打，让日本3比1扩大领先，但舒瓦伯（Kyle Schwarber）在8上回敬一发阳春弹，将双方分差缩小到剩下1分。

在仅剩1分领先的情况下，日本9上推上大谷翔平后援，完成救援工作。

日本小组赛4战全胜，以B组龙头之姿轻松晋级8强淘汰赛。

8强战日本以9比3击败义大利，轻松进到4强；但对墨西哥一役，日本先发投手佐佐木朗希遭3分炮狙击而一路落后，9下在大谷翔平的带动，及村上宗隆挥出再见安打的情况下，惊险闯进冠军战。

日本2006年拿下首届经典赛冠军，2009年完成2连霸，接下来两届都获季军，今天再度夺冠，在至今5届经典赛中，拿下傲人的3座冠军。

© 2023 AFP