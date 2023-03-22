NBA传奇中锋利德辞世

（法新社纽约21日电） 美国职篮NBA纽约尼克今天发布声明证实，曾带领尼克抱走两届总冠军的指标球星「队长」利德（Willis Reed）辞世，享寿80。

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利德1970年和1973年助尼克拿下总冠军，且两度获选为总冠军赛最有价值球员。

尼克在声明中说：「尼克球团沈痛宣布，我们爱戴的队长利德已经辞世。我们哀悼之余，也会致力维护他留下独一无二的领导能力、牺牲奉献的精神和职业道德，这是他之所以是冠军里的冠军的原因。他的荣耀将永久留存，希望大家在这个艰难的时刻尊重其家人的隐私。」

在1964至1974年的10年球员生涯中，利德在攻守两端都以不畏身体碰撞而闻名。

他生涯累积1万2183分、场均18.7分，总共拿下8414个篮板和1186次助攻。

在他丰功伟业的生涯中，最为人津津乐道的是1970年总冠军战对上洛杉矶湖人。当时利德在第5战大腿肌肉撕裂，第6战被迫坐板凳，只能眼睁睁看着张伯伦（Wilt Chamberlain）砍下45分和27个篮板，让湖人把系列赛扳成3比3平手。

令人难以置信的是，利德在第7战回归，在麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）一开赛就为球队得分，之后全力防守张伯伦。

他最终在半场结束前退场，当时尼克已以61比37遥遥领先，最终113比99获胜，勇夺总冠军。

利德接受赛后访问时解释第7战上场的决心，「我觉得我要上场，我不知道能帮上多少忙，我只是说，『希望能打场精彩的好球，希望球队表现出色，希望我们会赢』。」

「我做了我能做的一切，因为我不知道明年是不是会再回到这里。今年我们在这，就让我们今年赢得胜利。」

© 2023 AFP