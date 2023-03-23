瑞信收购案 体坛赞助合约恐生变

（法新社日内瓦22日电） 瑞士银行（UBS）日前宣布收购瑞士信贷银行，虽避免让全球陷入金融危机，却也让许多运动明星、队伍和利润丰厚的赛事赞助合约被打上大大的问号。

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瑞士国家足球队、网球名将费德瑞（Roger Federer）、西班牙高球好手贾西亚（Sergio Garcia）以及苏黎世（Zurich）的新体育馆，都由瑞士信贷（Credit Suisse）赞助。

瑞信上周股价暴跌，在瑞士政府、金融主管机关和央行斡旋下，这起规模高达30亿瑞士法郎（约32亿3000万美元）并购案于19日仓促拍板。

高尔夫、马术赛事及瑞士体育援助基金会（Swiss Sport Aid Foundation）也依赖瑞信的资助。瑞士体育援助基金会支持小众运动中才华洋溢的年轻运动员。

瑞信自豪表示：「我们的赞助反映出我们对于卓越、永续性和伙伴关系的热情。」

「新苏黎世日报」（Neue Zurcher Zeitung）指出，无论瑞信如何深陷丑闻或调整其策略，「这家银行一直都是体育的可靠伙伴」。

瑞信发言人告诉法新社：「目前我们将持续不变地维持相应的承诺。」

但瑞银着重一级方程式赛车（Formula One）、体操和冰球，有自己的体育赞助组合，不一定会持续瑞信的赞助协议。

© 2023 AFP