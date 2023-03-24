凯恩欧国杯踢进12码 成英格兰队史进球王

（法新社伦敦23日电） 英格兰的凯恩今天在2024欧洲国家杯会外赛攻进一记12码，让球队2比1击败义大利，他在国家队的总进球数因此超越鲁尼，成为新一任队史进球王。

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另外一场比赛，「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）今天「梅开二度」独进两球，率葡萄牙以4比0轻松击败列支敦斯登。这场比赛是C罗在国际赛踢的197场球，让他成为在国际赛出场最多的球员。

英格兰与义大利之战，莱斯（Declan Rice）进球让英格兰在比赛第13分钟就领先，凯恩（Harry Kane）在这场他披英格兰战袍的第81场比赛，于比赛第44分钟攻进12码，踢进他在国际赛的第54球。

英格兰队长凯恩今天罚球破网，让他超越自己与名将鲁尼（Wayne Rooney）共同保持的国际赛53颗进球队史纪录。

凯恩说：「感谢所有能让我走到这里的人，这是一个美好的夜晚，我们已经很久没在义大利赢球了，所以这场比赛可以进球、能够拿下比赛胜利，真是太特别了。」

总教练邵斯盖特（Gareth Southgate）率领的英格兰，在2020欧洲国家杯冠军战败给义大利，今天两队狭路相逢，英格兰获胜算是报了一箭之仇。

这场比赛是英格兰在卡达世界杯足球赛8强战，以1比2败给法国后的首场国际赛，此役他们在比赛的前45分钟占尽优势。

在义大利未能把角球清掉的情况下，莱斯在比赛第13分钟就攻进他生涯在国家队的第3个进球。

在义大利的狄罗伦索（Giovanni Di Lorenzo）于禁区出现手球，让凯恩有机会罚球后，造就了这历史性的时刻。

效力英格兰足球超级联赛（Premier League）托登罕热刺队（Tottenham Hotspur）的前锋凯恩，让义大利门将多纳鲁马（Gianluigi Donnarumma）扑错了方向，这让凯恩在世界杯未攻进12码、导致英格兰于8强止步的阴霾一扫而空。

义大利在中场休息结束后展开反扑，出生于阿根廷的前锋雷特吉（Mateo Retegui）在他国际赛处女秀攻破对手球门。

在萧奥（Luke Shaw）很快地接到两张黄牌被迫退场之际，英格兰在最后10分钟面临苦战，但他们挺了过来，拿下1961年以来在客场对义大利拿下的首胜。

肯恩说：「我们觉得自己是全欧洲最好的球队之一，进到球场并拿出今天这样的表现，显示我们已经准备好要迎接下一个挑战了。」

C罗在里斯本则度过另一个具有历史意义的一晚，标志着葡萄牙总教练马蒂内兹（Roberto Martinez）对C罗的敬意。

38岁的C罗先前在卡达世界杯丢掉先发位置，但他今天站上球场，超越科威特的穆塔瓦（Bader Al-Mutawa）所缔造男子球员在国际赛出赛196场的纪录。

葡萄牙上半场以2比0领先，下半场C罗先靠着一记12码，让球队将领先扩大到3比0，接着在比赛第61分钟攻进自由球，让葡萄牙最终以4比0大胜。

© 2023 AFP