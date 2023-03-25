伊布登欧国杯资格赛史第2老选手 瑞典却惨败

（法新社瑞典索尔纳24日电） 瑞典足球传奇前锋球星伊布拉欣莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）今天在对比利时之战一度荣登欧国杯资格赛史最年长出赛球员，但纪录很快被他人改写，瑞典也以0比3惨败。

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这场2024欧国杯资格赛瑞典对比利时之战是在瑞典的索尔纳（Solna），现年41岁的伊布于第73分钟时替补上阵。

伊布出生于1981年10月3日，他出场时成为欧国杯资格赛史最年长出赛球员，但纪录很快就被稍晚另一场直布罗陀对希腊的资格赛打破。出生于1981年9月29日的直布罗陀前锋卡斯西奥罗（Lee Casciaro）出赛，硬是将欧国杯资格赛最年长选手头衔夺走。

目前效力义甲AC米兰的伊布，上周缔造义甲史上最年长进球选手纪录。

本周稍早伊布还说希望能打进明年在德国的欧国杯会内赛，届时满42岁的他将会是欧国杯会内赛史最年长选手。

不过伊布的美梦今天遭比例时狠狠打醒，比利时队卢卡库（Romelu Lukaku）独进3球上演帽子戏法，送给球队新帅泰德斯科（Domenico Tedesco）执教首战就赢球的贺礼。

© 2023 AFP