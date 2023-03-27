公牛撞倒湖人 打坏詹姆斯复出秀

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA芝加哥公牛今天破坏了洛杉矶湖人球星詹姆斯因伤缺席13场比赛之后的复出秀，终场以118比108击败湖人，紧紧抓住东区附加赛最后一个名额，保有季后赛一线生机。

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詹姆斯（LeBron James）今天说，有机会挑战职业生涯第5个总冠军，以及在湖人的第2个总冠军，促使他从右脚肌腱撕裂伤中迅速复出。

在湖人主场馆Crypto.com球场，所有的目光都集中在詹姆斯这位38岁的前锋身上，这是他职业生涯中第2度替补上阵，前一次从板凳出发是在2007年12月，当时他还在克利夫兰骑士。

詹姆斯在第1节湖人以12比9领先公牛时上场，获得全场球迷起立鼓掌相迎，他照例进行开场「抛粉仪式」将滑石粉抛向空中。

詹姆斯上场27分半攻下19分，是全队之冠。布朗（Troy Brown Jr）和毕斯利（Malik Beasley）各得18分，戴维斯（Anthony Davis）有15分表现。

不过，公牛破坏了詹姆斯的复出秀，拉文（Zach LaVine）攻下32分，德罗森（DeMar DeRozan）17分、10助攻，公牛（36胜38负）稳坐东区第10名，领先第11名的印第安纳溜马3.5场胜差。

湖人总教练郝姆（Darvin Ham）说：「他们今晚带着急迫感出场，我们表现有点平淡，很早就处于下风。我们打的不够积极，身体对抗也不够。」

湖人在詹姆斯缺席下取得8胜5败的战绩，对公牛这场败绩，也终结最近的3连胜。

输掉这场比赛后，湖人从西区第8名跌到第9名，战绩（37胜38负）和奥克拉荷马雷霆相同，落后第8名纽奥良鹈鹕半场胜差。

© 2023 AFP