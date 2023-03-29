IOC提让双俄选手以中立身分参赛 遭国际社会批评

（法新社洛桑28日电） 国际奥会主席巴赫今天建议，让俄罗斯与白俄罗斯运动员以中立的个人身分参赛，但婉拒对决定两国选手能否参加2024巴黎奥运一事给出时间表，这获得乌克兰方面的肯定。

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国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，国际奥会执行委员会已经向各国际单项运动总会与国际体育赛事的组织委员会提出建言，让「持俄罗斯和白俄罗斯护照的运动员，只能以中立的个人身分参赛」。

此举「延缓」俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛巴黎奥运的决定，乌克兰表示欢迎。

乌克兰的体育部长古泽（Vadym Gutzeit）在脸书（Facebook）上说：「关于准许俄罗斯、白俄罗斯运动员参加2024巴黎奥运的决定已经延缓。」

「我们将共同努力，让俄罗斯的爱国分子无法进到国际赛场。」

但国际奥会的态度在国际间并未获得肯定。

德国体育部长费瑟（Nancy Faeser）称让俄罗斯、白俄罗斯运动员以中立身分回归的建议，就像对乌克兰运动员「赏了记耳光」，并称乌国选手「值得国际体育界为他们团结起来」。

「国际体育界必须毫不含糊地谴责俄罗斯残酷的侵略战争，只有在完全排除俄罗斯、白俄罗斯运动员的情况下，才能做到这一点。」

波兰也在今天猛烈抨击国际奥会，称这是国际奥会高层「丢人现眼的一天」。

© 2023 AFP