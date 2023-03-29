IOC期双俄选手以中立身份参赛 俄罗斯怒轰歧视

（法新社洛桑28日电） 国际奥会期盼为俄罗斯、白俄罗斯选手解套，让他们能以中立的个人身分参赛，但此举引发多国反弹，俄罗斯也称，强迫俄罗斯人以中立身分参赛，将如同「歧视」。

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国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，国际奥会执行委员会已经向各国际单项运动总会与国际体育赛事的组织委员会提出建言，让「持俄罗斯和白俄罗斯护照的运动员，只能以中立的个人身分参赛」。

俄罗斯新闻机构引述俄国奥会主席波兹尼亚科夫（Stanislav Pozdnyakov）说：「宣布（让我们）重返国际赛事的标准让人无法接受，这是种基于国籍的歧视。」

波兹尼亚科夫表示：「（国际奥会）执委会的决定是场闹剧，违反了国际奥会和联合国原则。我们要求让所有国家的运动员享有平等的待遇。」

巴赫重申，在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵乌克兰后，「对那些应该为战争负责的俄罗斯和白俄罗斯国家、政府」，制裁必须持续实施。

这意指俄罗斯、白俄罗斯无法在其领土上举办国际体育赛事。

除此之外，「在任何体育赛事或会议，包括所有的场馆，都不能出现这两个国家的国旗、国歌、代表色或其他任何标志」。另外，「俄罗斯和白俄罗斯政府或国家官员，不得被邀请或认可参加任何国际体育赛事或会议」。

© 2023 AFP