法国：IOC最新俄选手参赛建议 对巴黎奥运无约束力

（法新社巴黎30日电） 法国体育部长欧迪亚-卡斯特拉今天表示，国际奥会（IOC）近日做出允许俄罗斯和白俄罗斯选手以中立身分参加未来比赛的建议，对2024年巴黎奥运没有约束力。

广告 继续浏览后续

欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）在巴黎近郊视察时告诉媒体记者，国际奥会的建议「只是一项措施，这项措施对于我们（在2024年巴黎奥运）将会怎么做并不具预先判决力」。

她补充说：「如果各单项运动的国际总会决定个别选手可参赛，将会依照严格制度进行，不会有俄罗斯的国旗和国歌出现。」

俄罗斯去年全面入侵邻国乌克兰后，西方各国政府、公民社会和运动员纷纷反对让任何俄国选手参加奥运。俄国盟友白俄罗斯的选手也面临相同处境。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）宣布，国际奥会28日一致建议，允许俄罗斯和白俄罗斯选手以中立身分参加未来的国际竞赛。

但国际奥会迄未决定，相同建议是否适用于巴黎奥运，只承诺会在「适当时机」做出决定，但日期未定。

欧迪亚-卡斯特拉今天表示：「拥有最后发言权的是国际奥会，决定选手参赛条件的也是国际奥会。」

不过她也说：「另一方面，奥运地主国领导人显然也有发言权，国际奥会会在考量时纳入其中。」

© 2023 AFP